Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Annuncio Mateta, arriva l’ennesimo ribaltone sul futuro della punta francese

Foto dell'autore

Vicino prima alla Juventus e successivamente al Milan, Jean-Philippe Mateta è stato ad un passo dalla Serie A con il francese che è rimasto al Crystal Palace dopo non aver superato le visite mediche con i rossoneri.

Mateta dopo una partita col Crystal Palace
Niente operazione per Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it

I problemi ad un ginocchio hanno fermato la trattativa tra il Milan e la squadra inglese con il club meneghino che ha deciso di restare con l’attacco attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

In queste ore è arrivato l’annuncio di Glasner, allenatore del Crystal Palace che ha fatto chiarezza su quello che sarà il destino della punta transalpina: “Mateta resterà fuori per alcune settimane, ma non verrà operato“.

/7
258

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 19%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

In occasione del trasferimento saltato al Milan, si era parlato di un possibile intervento per Mateta per sistemare il problema al ginocchio. Dopo un consulto con il suo club sembra essere stata scelta la via del recupero con terapia conservativa, dando così l’opportunità al calciatore di rientrare e giocarsi le sue carte per l’eventuale convocazione in nazionale.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie