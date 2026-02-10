Vicino prima alla Juventus e successivamente al Milan, Jean-Philippe Mateta è stato ad un passo dalla Serie A con il francese che è rimasto al Crystal Palace dopo non aver superato le visite mediche con i rossoneri.

I problemi ad un ginocchio hanno fermato la trattativa tra il Milan e la squadra inglese con il club meneghino che ha deciso di restare con l’attacco attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

In queste ore è arrivato l’annuncio di Glasner, allenatore del Crystal Palace che ha fatto chiarezza su quello che sarà il destino della punta transalpina: “Mateta resterà fuori per alcune settimane, ma non verrà operato“.

In occasione del trasferimento saltato al Milan, si era parlato di un possibile intervento per Mateta per sistemare il problema al ginocchio. Dopo un consulto con il suo club sembra essere stata scelta la via del recupero con terapia conservativa, dando così l’opportunità al calciatore di rientrare e giocarsi le sue carte per l’eventuale convocazione in nazionale.