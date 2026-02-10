Tempo di risposte per Santiago Gimenez in casa Milan con il centravanti messicano che è rimasto fuori per diverse settimane per via dell’operazione alla quale si è sottoposto per cercare di sistemare la propria caviglia.

La punta, anche tramite alcuni messaggi social, si è detta pronta a tornare in campo in vista della seconda parte di campionato per riconquistare la fiducia dei propri tifosi.

Dopo un inizio di stagione incoraggiante per quello che ha riguardato le prestazioni, ma non la vena realizzativa, il classe 2001 si è fermato per sottoporsi a un’operazione alla caviglia che gli dava fastidio da diverso tempo. Ora per Santiago Gimenez è tempo di dare risposte sul campo anche se la situazione in casa rossonera non appare semplice.

Gimenez ha bisogno di giocare per i mondiali

Il Milan sta recuperando anche Pulisic e Leao, non al meglio nelle ultime settimane e in rosa ci sono anche Nkunku e Fullkrug, pronti a dare il loro contributo con Massimiliano Allegri che ha dimostrato di volergli dare fiducia.

Santiago Gimenez dovrà provare a conquistare spazio in campo da qui ai prossimi tre mesi che porteranno alla conclusione della stagione per provare a guadagnarsi una conferma in rosa che, al momento, appare molto complicata. Per il centravanti sarà fondamentale tornare in campo con continuità anche per ottenere la convocazione in nazionale in vista dei mondiali.