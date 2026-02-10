Atalanta
Il delirante confronto tra Dimarco e Bartesaghi

Il tifoso fa il tifoso, noi cerchiamo di dare ancora dignità a questo mestiere

Come si fa a paragonare Bartesaghi a Dimarco? Qualcuno ha anche detto che il terzino del Milan è più forte di quello dell’Inter, non facendo certo un favore al primo. Che è bravissimo e che ha grandi prospettive, non a caso piace a qualche big inglese tipo l’Arsenal.

Ma Bartesaghi ha appena compiuto 20 anni, contro i 28 di Dimarco, che in bacheca ha 6 trofei oltre ad aver 43 presenze in Champions, dove ha raggiunto ben due finali. Poi fare il confronto proprio quest’anno, con il Dimarco sotto la gestione Chivu… Attenzione, non stiamo parlando di Roberto Carlos, tuttavia oggi è indiscutibilmente uno dei migliori a livello internazionale. I numeri, anche e non solo di quest’anno, parlano chiaro…

Tanto per rimanere in clima derby, è come se confrontassimo Pio Esposito con il miglior Giroud, oppure De Winter – altro calciatore interessante – con Bremer. Oppure Palestra, tanto per citare uno dei migliori giovani emersi quest’anno, se non il miglior in assoluto, con Hakimi. O anche solo con Dumfries… Ecco, non dico sempre ma almeno ogni tanto bisognerebbe uscire dalle dinamiche del tifo. Il tifoso fa il tifoso, noi cerchiamo di dare ancora dignità a questo mestiere.

