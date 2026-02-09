Palestra-Atletico Madrid, l’affare può decollare: c’è un’opzione | CM

Atalanta
Palestra-Atletico Madrid, l'affare può decollare: c'è un'opzione

Marco Palestra è una delle più grandi rivelazioni di questa stagione di Serie A: il suo futuro potrebbe essere targato Spagna. 

Prima ci ha provato la Juve, poi c’è stato un inserimento della Roma e infine l’Inter ha sondato il terreno. Marco Palestra non è più una sorpresa e il suo nome è finito sul taccuino di alcune delle big di Serie A in vista del prossimo anno: il rendimento del laterale classe 2005 a Cagliari è stato fin qui pazzesco, ma per prenderlo bisognerà parlare con l’Atalanta, proprietaria del cartellino.

I nerazzurri valutano il calciatore tra i 30 e i 40 milioni di euro e adesso ad iscriversi alla corsa per il suo acquisto è – secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros cercano un esterno proprio con le caratteristiche tecniche e fisiche di Palestra e, dopo l’affare Lookman con l’Atalanta, avrebbero addirittura una corsia preferenziale per l’acquisto del 20enne originario di Buccinasco.

Una pessima notizia per Juve, Roma e Inter che, dunque, potrebbero vedersi costrette a virare su altri obiettivi per rinforzare le proprie corsie laterali. La Liga chiama, Palestra risponderà presente?

