La Roma piomba su Palestra, ipotesi scambio con l’Atalanta | CM

Uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato è quello di Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta, ma ora in prestito al Cagliari.

Classe 2005, l’esterno sta facendo molto bene in rossoblu attirando l’attenzione di diverse squadre in vista della prossima stagione.

La volontà dell’Atalanta, a meno di offerte irrinunciabili, è quella di trattenere il calciatore nel prossimo campionato per dargli spazio da titolare nella formazione bergamasca. Sulle sue tracce ci sono però tutte le big italiane, alle quali si è aggiunta anche la Roma con la quale potrebbe nascere uno scambio a sorpresa che andrebbe ad accontentare entrambe le società.

Roma su Palestra, l’Atalanta pensa a Pisilli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Niccolò Pisilli piace all’Atalanta con la Roma che potrebbe metterlo sul piatto per arrivare a Marco Palestra. L’esterno dell’Atalanta viene valutato circa 35 milioni di euro, una somma complicata da raggiungere per tutte le squadre italiane.

Il possibile inserimento di Pisilli nella trattativa permetterebbe alla Roma di abbassare le richieste dei bergamaschi andando ad aggiungere circa 10 milioni di euro per andare a chiudere l’affare in vista della prossima estate.

La concorrenza non manca di certo con l’Inter che sembra essere la squadra maggiormente interessata al cartellino dell’esterno. Juventus e Milan restano alla finestra e potrebbero fare un tentativo in estate nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.