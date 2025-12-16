Atalanta
London calling: l’Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan | CM.IT

Sondaggio serio del club londinese primo in Premier League. Le ultime

“Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione”, diceva Oscar Wilde. La tentazione di fare soldi, nel caso di Gerry Cardinale, e dunque del Milan. Una tentazione irresistibile per il proprietario del club rossonero, ecco perché tocca stare con le antenne dritte. Specie se, come in questo caso, a muoversi è un club inglese.

London calling: l'Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan

Il migliore di tutti, perlomeno sul campo: l’Arsenal di Arteta, primo in Premier e prossima avversaria dell’Inter in Champions. Ma ora i ‘Gunners’ sono molto più interessati al Milan, o meglio a due gioielli della società di Via Aldo Rossi.

Andando in ordine di tempo, il primo è quel Bartesaghi che sta stupendo tutti quest’anno, meno chi lo conosce e lo stesso Allegri. Domenica al Sassuolo, anche se non è bastata per la vittoria, il terzino mancino ha messo a segno la sua prima doppietta con la maglia rossonera. Che poi sono pure i primi due gol in assoluto con quella della prima squadra.

Milan, Bartesaghi e Torriani nel mirino dell’Arsenal

L’Arsenal lo apprezza e lo sta seguendo con attenzione, in vista magari di una possibile offerta nella prossima estate. I londinesi stimano e seguono pure il suo coetaneo e amico Lorenzo Torriani, portiere classe 2005 che lo stesso Allegri ha già avuto modo di testare e apprezzare nella tournée di Singapore della passata estate.

Milan, Bartesaghi e Torriani nel mirino dell'Arsenal

Come appreso da Calciomercato.it, l’Arsenal ha effettuato già un serio sondaggio per il portiere adesso in Milan Futuro e che, come Bartesaghi, ha da poco rinnovato fino al 2030. Il Milan ci punta molto in prospettiva, Arsenal e grandi offerte permettendo. Le famose tentazioni…

