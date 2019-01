CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS BARELLA CHELSEA - Continua a tenere banco in casa Cagliari la questione Barella. Il giovane centrocampista è finito nel mirino del Chelsea, ma anche di Inter e Napoli. L'allenatore dei 'Blues', Maurizio Sarri, sta spingendo per portarlo a Londra in questa sessione di mercato, cifre importanti sono pronte per il cartellino del 21enne Nazionale di Roberto Mancini e per il suo ingaggio. CLICCA QUI per il mercato in tempo reale. Ma il Napoli continua a monitorare con attenzione, soprattutto in caso di cessione di Allan al Paris Saint-Germain. In tutto questo giro di centrocampisti, si innesta la situazione relativa a Nahitan Nandez.

Come raccontato dalla nostra redazione, il Cagliari è da tempo al lavoro per il 23enne calciatore del Boca Juniors . L'accordo è stato trovato sulla base di poco più di 18 milioni di euro, per l'uruguaiano pronto un contratto fino al 2023. Ma la trattativa vive una fase di stallo: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , ilnon ha intenzione di attendere ancora molto per risolvere la questione, in un senso o nell'altro. Nel frattempo, c'è da registrare un'operazione di disturbo proprio del Chelsea per Nandez, una presa di informazioni preliminari da parte del club della. Il direttore sportivo degli Xeneizes, Nicolas, è giunto in Italia pochi giorni fa per discutere di Nandez e anche di Palomino dell'Atalanta. Gli argentini restano in attesa, ma non aspetteranno ancora molto. Il Cagliari è avvisato.