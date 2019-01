CALCIOMERCATO SERIE A TSHIBOLA / Chissà che non possa essere in Serie A il futuro di Aaron Tshibola. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il centrocampista congolese di proprietà dell'Aston Villa è stato di recente offerto a diverse squadre del massimo campionato italiano ricevendo feedback positivi.

Ventiquattrenne molto forte fisicamente (è alto 190 cm), Tshibola è comunitario essendo nato a Londra ed è reduce da una esperienza più che positiva in Scozia, al. Con la maglia dei 'Killie' 15 presenze (molte da titolare) e 1 gol, da settembre fino allo scorso dicembre. Il club scozzese potrebbe riprenderselo sempre in prestito se entro il 15 gennaio l'Aston Villa, disposto a cederlo anche in prestito oneroso (circa 800mila euro) con diritto di riscatto a 2,5 milioni, non dovesse trovargli una nuova sistemazione.