Calciomercato Napoli, la decisione sul futuro di Hysaj

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Il poco minutaggio dell'ultimo periodo ha fatto scattare il caso Hysaj tra le fila del Napoli. L'albanese è progressivamente uscito dalle rotazioni di Ancelotti, che di recente gli ha preferito Maksimovic e Malcuit.

L'agente Marioha incontrato ieri a Castelvolturno il ds partenopeo, che secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' lo avrebbe tranquillizzato: Hysaj gode della massima stima di Ancelotti e l'allenatore non vuole privarsene. Una cessione a gennaio è da escludere. Anche perché il presidentenon intende cedere un giocatore al, quindi all'ex tecnico, e i londinesi non intendono sborsare una cifra pari a 50 milioni di euro per lui.