CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Rinnovo Icardi: Wanda Nara conferma le anticipazioni di Calciomercato.it sulla distanza per il rinnovo con l'Inter.

Se dall'Argentina si parla del no di Icardi al rinnovo , 'as.com' riporta alcune dichiarazioni della moglie-agente dell'attaccante nerazzurro: "Il rinnovo di Icardi è molto lontano ad oggi: ci sono club molto importanti interessati a Icardi e siamo lontani dal raggiungere un accordo con i nerazzurri. Le cifre di cui si parla in Italia non sono vere: non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall'Inter".

Wanda Nara non nega la possibilità di arivare ad un'intesa ("non escludo che potremmo raggiungere un accordo") ma ribadisce la lontanza attuale e spiega: "Non è logico rinnovare per la stessa cifra che guadagna ora: crediamo che Mauro abbia raggiunto un livello più alto. Abbiamo rapporti ottimi con due grandi club spagnoli che sono molto interessati a Mauro".

