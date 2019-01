CALCIOMERCATO BOLOGNA TONELLI SPINAZZOLA / Il Bologna non sta attraversando un buon momento di stagione, visto il terz'ultimo posto in campionato. Uno dei punti deboli della formazione di Filippo Inzaghi si è dimostrato essere la difesa, trafitta 37 volte nelle 19 partite disputate finora. Per cercare di porre rimedio a questa problematica, la dirigenza bolognese si è messa alla ricerca di alcuni possibili innesti da regalare al proprio allenatore.

Tra i profili più seguiti dal club emiliano ci sarebbe Lorenzo Tonelli.

Secondo il 'Corriere dello Sport', il centrale potrebbe infatti far ritorno adall'esperienza alla, club in cui non sta giocando con la giusta continuità. In questa situazione il Bologna sarebbe pronto a chiedere il via libera al club campano per ingaggiare il classe '90. Per la difesa un altro nome caldo è quello di Leonardo. Il terzino non ha ancora trovato il campo quest'anno con lae potrebbe partire a gennaio, anche se i bianconeri devono considerare lo stop di Cuadrado. Un'altra pista piuttosto calda per le corsie difensive esterne è quella di Luca, poco sfruttato a. Da non scartare infine sono i profili di, sebbene quest'ultimo sia vicino a tornare a

