CALCIOMERCATO INTER BRAZAO / E' noto ormai da tempo l'interesse da parte dell'Inter per Gabriel Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro: la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzione il giocatore, considerato in patria come l'erede di Julio Cesar. Il giovane brasiliano è però extracomunitario e l’Inter non può acquistarlo subito: l’operazione può essere chiusa subito ma serve una sponda di un club amico.

Calciomercato Inter, le parole del Ds del Cruzeiro su Brazao

Intercettato dai microfoni di 'Passioneinter.com', il direttore sportivo del Cruzeiro, Marcone Barbosa, ha fatto chiarezza sul futuro del proprio talento: ''C’è una trattativa in corso. Quello che posso dire è che si tratta di un club italiano, il cui nome lo riveleremo solo dopo aver finalizzato l’accordo. Siamo vicini alla chiusura con loro. Altri club in corsa? Ora sono stati superati da questa squadra italiana. Per parlare di cifre preferisco aspettare la chiusura della trattativa. Non rimane qui in prestito: sarà venduto definitivamente e andrà immediatamente nel suo nuovo club''.

