CALCIOMERCATO NAPOLI SPAL COLOMBARINI LAZZARI / Simone Colombarini conferma la richiesta della Spal per cedere Lazzari. Il patron del club ferrarese ha analizzato la situazione dell'esterno italiano: "Napoli su Lazzari? Piace molto anche a me (ride ndr). Per gennaio non si muove, vogliamo portarlo fino a giugno - le sue parole a 'Calcionapoli24 Live' - Poi è un giocatore che è cresciuto, credo che sia legittimo ambire ad una squadra che può dargli più possibilità.

In estate qualche interesse in più si presenterà. Valuteremo insieme cosa fare. Non credo di essere nella situazione di frenare la carriera del calciatore. Costo Lazzari di 22 milioni? Sì, è centrato sul valore del calciatore. Poi le valutazioni le fa il mercato".

LA SPAL - "In entrata qualcosa abbiamo intenzione di fare. La rosa è ampia, ma anche di qualità. A giugno abbiamo fatto un buon lavoro. I risultati si vedono. Bisogna capire le occasioni che si presentano sul mercato. Magari un difensore ed un centrocampista potrebbero servirci".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui