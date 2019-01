INTER POLITANO / Non ha saltato nemmeno una gara in questa prima parte di stagione che si è conclusa con la trasferta vittoriosa di Empoli, diventando in poco tempo un elemento imprescindibile dell'undici titolare di Luciano Spalletti.

Matteo, arrivato a Milano in prestito oneroso, è sicuramente una delle note più piacevoli del campionato dell'Inter: tutto fa pensare che a fine stagione la dirigenza nerazzurra verserà nelle casse deli 20 milioni previsti per il riscatto. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Politano, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però non vuole fermarsi qui: "Sono tra i quattro miglior giocatori per rapporto costo/rendimento? Si ma sto già pensando allo step successivo: voglio vincere un trofeo con l’Inter, è il regalo che voglio per il mio 2019".

Inter, Politano e il retroscena su Steven Zhang

Il numero 16 nerazzurro ha legato sin da subito con tutti i suoi compagni, in particolare con Nainggolan: "Lui è fortissimo, per l’Inter è fondamentale, sarà decisivo averlo al nostro fianco. E poi così in ritiro mi diverto di più. alla Playstation giochiamo sempre a Call of Duty, lui è il più forte di tutti”. Infine, un retroscena sul presidente Steven Zhang: "Fa impressione. Steven è un ragazzo come noi, ma è sempre presente, un riferimento. Mi ricordo il giorno in cui firmai il contratto… Disse che l’avevo fatto inc… con il gol a San Siro alla penultima giornata. 'Ti dovrai far perdonare', e mi salutò".

