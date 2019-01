CALCIOMERCATO GENOA EMPOLI KRUNIC/ Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli, è un obiettivo di calciomercato del Genoa per la sessione invernale. Il Grifone, a caccia di rinforzi a centrocampo, avrebbe puntato proprio sul bosniaco per regalare a Prandelli, qualità e visione di gioco.

Stando però a quanto riportato da 'SkySport', la trattativa per Krunic è tutt'altro che in fase di definizione. Il Genoa avrebbe infatti messo sul piatto 7 milioni di euro per Krunic, non abbastanza per l'Empoli, intenzionato a non scendere sotto i 10. In questa stagione, l'ex Verona ha messo a segno 3 reti e confezionato 3 assist per i suoi compagni.

