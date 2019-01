CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Barcellona partito nuovamente all'assalto di Koulibaly. Secondo 'Il Mattino' i blaugrana hanno presentato una offerta da ben 120 milioni di euro per il cartellino del centrale ivoriano, sulle cui tracce potrebbe presto piombare in maniera decisa anche il Real Madrid.

Possibile super derby spagnolo, quindi, per il pilastro della squadra di. Vediamo se anche stavolta Aurelio, che per la difesa sarebbero vicini al giovane francese Todibo, trattato a lungo dagli stessi partenopei e la Juventus .