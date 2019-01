CALCIOMERCATO LAZIO ZAPPACOSTA CHELSEA / La Lazio di Simone Inzaghi va a caccia di rinforzi per la difesa. Il prossimo calciomercato di gennaio dovrebbe infatti portare all'allenatore biancoceleste un nuovo esterno basso in grado di aumentare il livello qualitativo della rosa. Se sull'out mancino l'obiettivo sembra essere Filipe Luis, a destra gli occhi della Lazio sono tutti per Davide Zappacosta. Con Patric, Basta e Caceres poco convincenti, sarebbe l'ex Torino il nome giusto per rinforzare quella zona di campo.

Il terzino del Chelsea sta infatti giocando col contagocce alla corte di Sarri e lo stesso allenatore ex Napoli potrebbe lasciarlo andare già a gennaio.

Stando a quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' va però studiata la formula giusta per l'affare: gli inglesi preferirebbero cederlo a titolo definitivo mentre la Lazio vorrebbe un prestito. La soluzione potrebbe trovarsi a metà con un prestito con obbbligo di riscatto utile ad accontentare tutti. Ad alimentare la buona riuscita dell'affare ci sarebbe anche l'ingaggio non eccessivo di Zappacosta, ben distante da quello di Darmian, alternativa al momento poco percorribile per motivi economici.

