CALCIOMERCATO ROMA E MILAN BATSHUAYI / Storico pallino della Roma e idea del Milan: ma per avere Batshuayi a gennaio, i due club devono trattare con il Valencia e non con il Chelsea, proprietario del cartellino. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, la società spagnola resta l'interlocutore privilegiato dei corteggiatori del belga, in uscita e in cerca di una nuova squadra. I giallorossi lo tengono in considerazione, in caso di partenza di Schick.

Calciomercato Chelsea, Pulisic ufficiale. Ma Sarri...

Leonardo invece preferirebbe un attaccante con caratteristiche diverse, allaper intenderci, ma al momento conserva nella lista degli acquisti il nome dell'ex Olympique Marsiglia.

Intanto è ufficiale il passaggio per giugno di Pulisic al Chelsea. Il Borussia Dortmund ha comunicato la cessione del calciatore, pagato 64 milioni di euro, attraverso una nota ufficiale. Il classe 1998 rimarrà in prestito sei mesi al club tedesco. E non finisce qui: come espressamente dichiarato da Sarri, la società londinese è alla ricerca di un nuovo esperto corridore anche a gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui