Il pareggio del Milan in casa contro il Como rischia di pesare molto sul campionato dei rossoneri che hanno rallentato la propria marcia vedendo l’Inter a sette punti di distanza.

Ha fatto molto discutere l’espulsione di Massimiliano Allegri, arrivata dopo la trattenuta da parte di Fabregas su Alexis Saelemaekers.

Intervenuto a Cronache di spogliatoio, Carlo Pellegatti, giornalista esperto del mondo Milan ha rivelato quanto accaduto dopo la fine della partita tra Milan e Como: “Alla fine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, con l’allenatore rossonero che usciva e Cesc Fabregas che entrava, i due si sono incrociati nel corridoio. A voce alta Massimiliano Allegri gli ha detto parole che non si possono dire, però due volte si è sentita la parola ‘bambino’, si è sentita forte'”.

Pellegatti ha poi proseguito: “È stato espulso Allegri. Fabregas sarà pure un grandissimo allenatore e si è scusato, ma non ho mai visto un allenatore fare una cosa del genere. Saelemaekers stava andando a difendere. Se il Como avesse segnato l’arbitro cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato a vedere il VAR dell’allenatore?”.