Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ricorso respinto e commissariamento AIA: la nota UFFICIALE della FIGC

Foto dell'autore

Confermata l’inibizione di 13 mesi per l’ormai ex presidente

L’AIA è nel caos più totale. La Federcalcio ha appena reso noto in via ufficiale che “la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Antonio Zappi”. All’ex presidente dell’Associazione arbitri è stata dunque confermata “l’inibizione di 13 mesi”.

Logo AIA
Ricorso respinto e commissariamento AIA: la nota UFFICIALE della FIGC (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il numero uno dell’AIA aveva subito tale sanzione lo scorso 12 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale “per aver indotto gli ex responsabili della CAN C e della CAN D“, vale a dire Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, “a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi”.

La FIGC precisa che “la Corte ha respinto anche il reclamo di Emanuele Marchesi“, cioè il componente del Comitato Nazionale dell’AIA, “sanzionato dal TFN con 2 mesi di inibizione”.

Cosa può succedere adesso? In attesa di novità, è probabile che l’AIA venga commissariata.

/7
909

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie