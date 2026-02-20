Confermata l’inibizione di 13 mesi per l’ormai ex presidente

L’AIA è nel caos più totale. La Federcalcio ha appena reso noto in via ufficiale che “la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Antonio Zappi”. All’ex presidente dell’Associazione arbitri è stata dunque confermata “l’inibizione di 13 mesi”.

Il numero uno dell’AIA aveva subito tale sanzione lo scorso 12 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale “per aver indotto gli ex responsabili della CAN C e della CAN D“, vale a dire Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, “a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi”.

La FIGC precisa che “la Corte ha respinto anche il reclamo di Emanuele Marchesi“, cioè il componente del Comitato Nazionale dell’AIA, “sanzionato dal TFN con 2 mesi di inibizione”.

Cosa può succedere adesso? In attesa di novità, è probabile che l’AIA venga commissariata.