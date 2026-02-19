Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Pavlovic, tegola Milan: i tempi di recupero

Foto dell'autore

Oltre al pareggio arrivato in casa contro il Como, in casa Milan c’è da fare i conti con un’altra notizia negativa, ossia l’infortunio di Strahinja Pavlovic.

Strahinja Pavlovic
Infortunio per Pavlovic in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrale serbo ha lasciato il campo di gioco alla fine del primo tempo con Matteo Gabbia che è entrato al suo posto. Ora c’è apprensione per quelle che sono le condizioni del calciatore, con i rossoneri che potrebbero dover fare a meno di lui per la prossima partita contro il Parma.

Al momento appare difficile immaginare una sua presenza in occasione della partita contro il Parma in programma domenica prossima. Il calciatore si è sottoposto agli esami clinici e si parla di “trauma diretto” per l’ex Salisburgo. Si tratterebbe quindi di una forte contusione che potrebbe però fermarlo in vista della prossima sfida di campionato.

Contro gli emiliani appare certo che il tecnico livornese possa affidarsi al trio difensivo formato da Tomori, Gabbia e De Winter.

/7
905

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie