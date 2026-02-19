Oltre al pareggio arrivato in casa contro il Como, in casa Milan c’è da fare i conti con un’altra notizia negativa, ossia l’infortunio di Strahinja Pavlovic.
Il centrale serbo ha lasciato il campo di gioco alla fine del primo tempo con Matteo Gabbia che è entrato al suo posto. Ora c’è apprensione per quelle che sono le condizioni del calciatore, con i rossoneri che potrebbero dover fare a meno di lui per la prossima partita contro il Parma.
Al momento appare difficile immaginare una sua presenza in occasione della partita contro il Parma in programma domenica prossima. Il calciatore si è sottoposto agli esami clinici e si parla di “trauma diretto” per l’ex Salisburgo. Si tratterebbe quindi di una forte contusione che potrebbe però fermarlo in vista della prossima sfida di campionato.
Contro gli emiliani appare certo che il tecnico livornese possa affidarsi al trio difensivo formato da Tomori, Gabbia e De Winter.