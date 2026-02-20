Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan se l’è fatto fregare: UFFICIALE la firma con un’altra big

L’annuncio del club dopo le visite mediche: preso un grande talento

Milan e Como non si sono (appena) sfidate solo sul campo, bensì anche sul calciomercato. Entrambi i club erano infatti sulle tracce di uno dei migliori talenti del calcio brasiliano. Come spesso accade, però, tra i due litiganti è il terzo – l’incomodo – a godere.

Allegri prima di una partita del Milan
Il Milan se l’è fatto fregare: UFFICIALE la firma con un’altra big (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Niente Serie A per Kaua Prates. Il laterale brasiliano che faceva gola a Milan e Como si trasferisce sì in Europa, ma in Germania. Precisamente al Borussia Dortmund, il quale ha chiuso l’operazione e appena ufficializzato la firma del promettente classe 2007.

“Il Borussia Dortmund è lieto di annunciare l’ingaggio di Kaua Prates dal Cruzeiro in vista della stagione 2026/27!”, recita il tweet del Dortmund. Già, perché il classe 2008 terminerà l’annata con il suo attuale club, ovvero il Cruzeiro: “Il giovane brasiliano resterà sotto contratto con il Cruzeiro per il resto della stagione 2025/26 prima di unirsi ufficialmente al BVB nell’estate del 2026”.

È un giocatore di grande talento con un profilo molto versatile – le parole del Ds del Borussia Sebastian Kehl –  Èn grado di ricoprire diverse posizioni difensive all’interno di molteplici moduli. La sua abilità nei contrasti, la sua fisicità e la sua mentalità arricchiranno senza dubbio la nostra squadra la prossima stagione”.

“Darò tutto fin dal primo giorno per avere successo con la maglia del Borussia Dortmund”, ha dichiarato Kaua Prates, il quale ha esordito con la prima squadra del Cruzeiro a soli 16 anni il 25 maggio di un anno fa.

/7
909

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

