L’annuncio del club dopo le visite mediche: preso un grande talento

Milan e Como non si sono (appena) sfidate solo sul campo, bensì anche sul calciomercato. Entrambi i club erano infatti sulle tracce di uno dei migliori talenti del calcio brasiliano. Come spesso accade, però, tra i due litiganti è il terzo – l’incomodo – a godere.

Niente Serie A per Kaua Prates. Il laterale brasiliano che faceva gola a Milan e Como si trasferisce sì in Europa, ma in Germania. Precisamente al Borussia Dortmund, il quale ha chiuso l’operazione e appena ufficializzato la firma del promettente classe 2007.

“Il Borussia Dortmund è lieto di annunciare l’ingaggio di Kaua Prates dal Cruzeiro in vista della stagione 2026/27!”, recita il tweet del Dortmund. Già, perché il classe 2008 terminerà l’annata con il suo attuale club, ovvero il Cruzeiro: “Il giovane brasiliano resterà sotto contratto con il Cruzeiro per il resto della stagione 2025/26 prima di unirsi ufficialmente al BVB nell’estate del 2026”.

A Brazilian full-back? Say less. 💎🇧🇷 pic.twitter.com/krTsbzrLto — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 19, 2026

“È un giocatore di grande talento con un profilo molto versatile – le parole del Ds del Borussia Sebastian Kehl – Èn grado di ricoprire diverse posizioni difensive all’interno di molteplici moduli. La sua abilità nei contrasti, la sua fisicità e la sua mentalità arricchiranno senza dubbio la nostra squadra la prossima stagione”.

“Darò tutto fin dal primo giorno per avere successo con la maglia del Borussia Dortmund”, ha dichiarato Kaua Prates, il quale ha esordito con la prima squadra del Cruzeiro a soli 16 anni il 25 maggio di un anno fa.