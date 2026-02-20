Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, affare da 13 milioni già delineato: sarà il primo rinforzo del 2026

Foto dell'autore

Chivu lo conosce molto bene, e come Pio Esposito ha tutto per imporsi subito nella squadra di Chivu

L’Inter cambierà mezza squadra nella prossima estate, tra giocatori in scadenza e altri in uscita. Ci sono i margini per uno-due grandi acquisti, ma il grosso verrà fatto perseguendo la linea dettata dalla proprietà: giovani rivendibili e non troppo costosi lato ingaggio.

Grafica Inter con Marotta e Ausilio
Inter, affare da 13 milioni già delineato: sarà il primo rinforzo del 2026 (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Uno dei primi grandi acquisti, se non il primo in assoluto sarà Aleksandar Stankovic. A proposito di giovani dal grande futuro e potenziali plusvalenze, il figlio d’arte è il prototipo perfetto di Oaktree/Brookfield.

Al Brugge ha lasciato il segno e convinto definitivamente l’Inter a puntare su di lui dalla prossima stagione. I nerazzurri sono infatti intenzionati a esercitare l’opzione d’acquisto, che per il 2026 è fissata a 23 milioni di euro. Il classe ’95 è stato ceduto per circa 10 l’estate scorsa, per cui si tratterà di un’operazione da complessivi 13 milioni.

Col senno di poi un grande affare, perché Chivu si ritroverà fra le mani un calciatore più forte e maturo, nonché già con una buona esperienza in campo europeo.

Inter, Stankovic come Pio Esposito sulle orme di papà Dejan

Come Pio Esposito, col quale ha giocato nelle giovanili interiste, Stankovic jr ha tutto per prendersi subito un ruolo da protagonista in un’Inter dove papà Dejan ha vinto tutto e dove lui è calcisticamente cresciuto.

Stankovic esulta dopo un gol col Brugge
Inter, Stankovic torna a giugno (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Al club e alla maglia nerazzurra è legatissimo, come ha confermato lui stesso al microfono di ‘Sky Sport’: “Tornare all’Inter è un sogno che ho ancora nel cassetto, magari un giorno si avvererà“. Praticamente domani…

/7
909

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie