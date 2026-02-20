Chivu lo conosce molto bene, e come Pio Esposito ha tutto per imporsi subito nella squadra di Chivu

L’Inter cambierà mezza squadra nella prossima estate, tra giocatori in scadenza e altri in uscita. Ci sono i margini per uno-due grandi acquisti, ma il grosso verrà fatto perseguendo la linea dettata dalla proprietà: giovani rivendibili e non troppo costosi lato ingaggio.

La dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Uno dei primi grandi acquisti, se non il primo in assoluto sarà Aleksandar Stankovic. A proposito di giovani dal grande futuro e potenziali plusvalenze, il figlio d’arte è il prototipo perfetto di Oaktree/Brookfield.

Al Brugge ha lasciato il segno e convinto definitivamente l’Inter a puntare su di lui dalla prossima stagione. I nerazzurri sono infatti intenzionati a esercitare l’opzione d’acquisto, che per il 2026 è fissata a 23 milioni di euro. Il classe ’95 è stato ceduto per circa 10 l’estate scorsa, per cui si tratterà di un’operazione da complessivi 13 milioni.

Col senno di poi un grande affare, perché Chivu si ritroverà fra le mani un calciatore più forte e maturo, nonché già con una buona esperienza in campo europeo.

Inter, Stankovic come Pio Esposito sulle orme di papà Dejan

Come Pio Esposito, col quale ha giocato nelle giovanili interiste, Stankovic jr ha tutto per prendersi subito un ruolo da protagonista in un’Inter dove papà Dejan ha vinto tutto e dove lui è calcisticamente cresciuto.

Al club e alla maglia nerazzurra è legatissimo, come ha confermato lui stesso al microfono di ‘Sky Sport’: “Tornare all’Inter è un sogno che ho ancora nel cassetto, magari un giorno si avvererà“. Praticamente domani…