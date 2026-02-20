Non è più una priorità per Allegri, Fofana può lasciare il Milan in estate

Quelli che mancano alla chiusura della stagione in corso potrebbero essere gli ultimi mesi che Youssouf Fofana trascorrerà con la maglia del Milan.
Centrocampista difensivo molto apprezzato da tutto l’ambiente rossonero, compreso Massimiliano Allegri, l’ex Monaco non sembra essere più centrale nel progetto rossonero e potrebbe salutare alla fine del campionato in corso.
Nell’ultimo periodo, complice uno stop per infortunio, lo spazio che Fofana ha avuto all’interno della formazione titolare di Allegri si è ridotto con il francese che potrebbe essere uno degli indiziati a partire in estate per permettere al Milan di fare cassa.
Non è da escludere che il suo destino possa essere legato anche alla decisione di Luka Modric sul proprio futuro. Nel caso in cui il croato dovesse decidere di salutare il Milan alla fine di questa Serie A, il club potrebbe scegliere di trattenere in rosa un calciatore esperto e che conosca bene l’ambiente come Fofana.
Il prezzo del cartellino che fa il Milan per il calciatore francese, come affermato precedentemente dalla nostra redazione, è di circa 30 milioni di euro. Il mediano ha diversi estimatori soprattutto in Inghilterra, con il Chelsea che in passato approcciò con il Milan per provare a portarlo a Londra senza, però, avere successo.