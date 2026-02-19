Atalanta
Milan, spunta l’idea Tresoldi per l’attacco: piace il bomber “tifoso” | CM

Foto dell'autore

Spunta una nuova idea per il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che avrebbero inserito nella lista dei desideri Nicolò Tresoldi.

Attaccante italiano, ma con nazionalità tedesca, tanto da aver scelto di giocare con la nazionale under 21 della Germania, la punta del Bruges sta facendo molto bene in questa stagione mettendo a segno ben quattro reti in Champions League.

Nicolò Tresoldi
Il Milan pensa a Tresoldi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono otto le reti in campionato per Tresoldi che sta guadagnando sempre più spazio nella società belga, diventando un perno della squadra e attirando diverse società in ottica futura. Tresoldi non ha mai nascosto di essere un grande tifoso del Milan, affermando in più di un’occasione di sperare di vestire la maglia rossonera in un futuro.

Idea Tresoldi per il Milan, è sul taccuino di Tare

Non è da escludere che l’occasione di vestire la maglia del Milan possa giungere presto. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ci sarebbero stati ancora contatti tra le parti, ma il nome di Tresoldi fa parte di una lista di attaccanti che la società starebbe seguendo in vista della prossima stagione.

Il Milan potrebbe cambiare molto in vista del prossimo campionato per quello che riguarda il reparto offensivo con Santiago Gimenez, Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku che potrebbero salutare la squadra di Massimiliano Allegri. Tre addii che spalancherebbero le porte ad una rivoluzione nel reparto offensivo con Tresoldi che potrebbe essere una delle nuove pedine a disposizione dell’allenatore livornese per il prossimo campionato.

