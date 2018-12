Calciomercato Torino, quanta concorrenza per Piazon: le ultime

CALCIOMERCATO TORINO CHELSEA PIAZON / Con Roberto Soriano verso Bologna, il Torino cerca nuovi rinforzi per la seconda parte di stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel mirino dei granata c'è il jolly offensivo, talento in uscita dal, che, riporta 'Tuttosport', in Italia fa gola anche a. Il Toro sembra interessato a un'operazione in prestito, con il calciatore lusingato dall'eventualità di un trasferimento in Italia.