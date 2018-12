NAPOLI BOLOGNA ANCELOTTI / "Ad inizio anno ci davano dietro a tante squadre, invece siamo avanti a molte di queste". Esordio un po' polemico di Ancelotti nella conferenza stampa post vittoria sul Bologna: "Il bilancio fin qui è positivo per me, abbiamo fatto il nostro dovere, nulla di eccezionale ma in linea con le aspettative e le qualità di questa squadra - ha aggiunto il tecnico del Napoli, come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it - Penso si possa fare meglio, si deve fare meglio, quindi ci prendiamo questa prima parte di stagione per dare di più nella prossima. Tutti i nostri obiettivi sono lontani perché se ne riparla a maggio. Noi dobbiamo solo guardare avanti, siamo più vicini al primo posto che al quinto. Vogliamo essere protagonisti anche nelle due competizioni che arriveranno nel 2019.

Siamo in un momento della stagione in cui ci può essere un calo, ma un calo generale di tutte le squadre. Ci sono stati tanti impegni fin qui, credo che alla ripresa le cose miglioreranno per tutti. Consideriamo che all’inizio dell’anno ci davano dietro tante squadre e invece siamo avanti a molti".

In conclusione Ancelotti è tornato ad affrontare l'argomento razzismo legato a Koulibaly: "Kalidou è amato da tutti a Napoli, ma nel mondo ci sono stati tanti segnali di affetto per lui. Questo ci fa capire che serve poco a risolvere le cose, basta volerlo. A Milano non abbiamo mai chiesto la sospensione, ma per tre volte l’interruzione temporanea della gara. L’Uefa ha detto ancora una volta che noi eravamo dalla parte dei giusti, l’arbitro ha fatto un errore a non interrompere la gara. Spero non succeda più, ma se succederà ancora ci fermeremo", ha concluso Ancelotti.

Dall'inviato Gennaro Arpaia

