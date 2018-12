JUVENTUS SAMPDORIA GIAMPAOLO / Marco Giampaolo è furibondo dopo il ko della Sampdoria in casa della Juventus e la rete di Saponara non convalidata dal VAR: "Non si può fischiare un rigore così, è assurdo. Ma vado oltre perché la partita moralmente è finita 2-2.

Ogni tanto la Juve può anche pareggiare in casa, non succede niente", le parole del tecnico della formazione blucerchiata a 'Sky Sport'.

La squadra mi è piaciuta. Venire qui a fare prestazione e risultato è sempre molto difficile, non ci è riuscito nessuno. Per me la partita è finita in pareggio. Mi prendo la buona prestazione, ma se non arriva il risultato non vale nulla. Ci saranno polemiche, ma non leggerò i giornali. I miei ragazzi hanno dimostrato di avere carattere e personalità. E poi quel gol di Saponara non va mai annullato per quanto è bello".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui