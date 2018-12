DIRETTA NAPOLI BOLOGNA FORMAZIONI / In programma alle 18, Napoli-Bologna è una gara molto importante in casa azzurra e non solamente per il verdetto del campo. Dopo la sconfitta contro l'Inter e gli esecrabili episodi di razzismo contro Koulibaly, la squadra di Ancelotti cercherà di tornare alla vittoria, dovendo però fare a meno proprio del difensore senegalese, oltre a Insigne e Hamsik. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, per Filippo Inzaghi arriva invece un altro banco di prova importante per una panchina che continua a scricchiolare.

Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik. All.: Ancelotti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Helander, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Poli, Dijks; Santander, Palacio. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53 punti; Napoli 44; Inter 39; Lazio 32; Roma 30; Sampdoria 29; Atalanta e Milan* 28; Torino 27; Fiorentina 26; Sassuolo e Parma 25; Cagliari e Genoa 20; Udinese 18; Spal* 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo 8 (-3)

*Una gara in meno

