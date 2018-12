JUVE-SAMP DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ALLEGRI CRISTIANO RONALDO GIAMPAOLO QUAGLIARELLA - Dopo il pareggio in rimonta, e in inferiorità numerica, sul campo dell'Atalanta, la Juventus apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A ospitando la sorprendente Sampdoria. I blucerchiati di Marco Giampaolo, trascinati a suon di gol da capitan Fabio Quagliarella (uno degli ex della partita), hanno battuto il Chievo nel turno precedente e veleggiano al quinto posto in classifica, a soli due punti dalla zona Champions League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del matcha dall'Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 50; Napoli 41; Inte 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

