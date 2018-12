Inter-Napoli, caso razzismo: la nota del presidente Steven Zhang

INTER NAPOLI RAZZISMO STEVEN ZHANG / È una condanna unanime quella che arriva dal mondo interista dopo i brutti episodi di razzismo avvenuti durante il big match tra Inter e Napoli che hanno portato, tra l'altro, alla stangata del Giudice Sportivo nei confronti della società nerazzurra.

In seguito ai post dei calciatori ed al comunicato della società, nel pomeriggio arriva anche la presa di posizione del presidente Steven Zhang che tramite il suo account Instagram scrive: "Quando per la prima volta sono entrato a far parte del mondo nerazzurro, ero molto orgoglioso di sapere che i nostri fondatori hanno creato questo club con uno spirito meraviglioso ed un’energia positiva. E ora, noi abbiamo raccolto questa eredità unica costruita 110 anni fa. E ora, questa convinzione è più forte che mai. Fratelli del mondo, no al razzismo".