ROMA SASSUOLO CONFERENZA DE ZERBI / Nel post partita di Roma-Sassuolo l'allenatore neroverde Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "Djuricic non è un attaccante ma un centrocampista, e Berardi anche: non mi sembrava una squadra troppo offensiva. Non mi sembra di aver esagerato, ho fatto di peggio... Abbiamo 3 partite in 7 giorni con le squadre forse più fisiche del campionato, ho voluto utilizzare più giocatori.

Chi ha giocato sabato oggi l'ha pagata, non siamo abituati a giocare ogni 3-4 giorni. Abbiamo meritato di perdere, ma non cancella quanto di buono abbiamo fatto fino a stasera. Cerchiamo di mettere subito da parte questa sconfitta meritata. Forse è la partita che abbiamo fatto peggio, capitano queste giornate. Dopo la situazione del gol-non gol siamo spariti, ma non è stata la causa della mancanza di reazione. Oggi siamo mancati. Arriveremo in un futuro a giocare in uno stadio così importante e fare quel che sanno fare i giocatori".