CALCIOMERCATO TORINO LJAJIC BESIKTAS / Possibile rientro a Torino per Adem Ljajic.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Besiktas potrebbe non riscattare il fantasista serbo a causa delle difficoltà econimiche degli ultimi mesi. Si prospetta dunque un ritorno in granata per il classe 1991, trasferitosi in Turchia nella scorsa estate.

