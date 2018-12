Calciomercato Roma, Sanogo ha già un erede

CALCIOMERCATO ROMA SANOGO - Si fa sempre più concreta la pista che potrebbe portare Sekou Sanogo alla Roma.

Il Ds giallorosso Monchi sta pensando al centrocampista ivoriano per rinforzare il reparto mediano a gennaio e losembra disposto a trattare la sua cessione. Tanto che, secondo quanto riportato dal quotidiano elvetico 'Blich', avrebbe già individuato il suo erede in Fabian, svizzero in scadenza di contratto con l'Hertha Berlino.