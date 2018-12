CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI BARCELLONA - Gli infortuni di Vermaelen e soprattutto Umtiti spingono il Barcellona a cercare rinforzi per il reparto arretrato nella sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano 'Sport', in cima alla lista dei desideri dei blaugrana ci sarebbe il nome di Daniele Rugani, 24enne difensore centrale che sta trovando poco spazio nella Juventus.

per tutte le altre news sulla Juve. I campioni di Spagna lo avrebbero richiesto con la formula del prestito con diritto di riscatto che difficilmente potrebbe accontentare la 'Vecchia Signora'. I bianconeri, che hanno già respinto l'assalto delper il suo numero 24, non sembrano propensi a rinforzare quella che viene considerata la maggiore concorrente per la conquista della