CALCIOMERCATO FROSINONE STIRPE LONGO / Moreno Longo non è più il tecnico del Frosinone: l'annuncio è arrivato poco fa. Quasi in contemporanea con l'inizio della conferenza stampa tenuta dal patron Maurizio Stirpe che ha voluto spiegare i motivi di tale decisione e non solo. Questi alcuni estratti delle sue parole:

SCELTE - "Quando le cose non funzionano le colpe non sono solo di una persona. Non riusciamo ad esprimere le potenzialità che abbiamo. Le scelte che abbiamo fatto in passato non le rinnego e le abbiamo fatte a ragion veduta. Sono scelte fatte naturalmente dal presidente, dal responsabile dell’area tecnica, dal ds e dall’allenatore.

E ci hanno dato parzialmente ragione: nelle prime 8 giornate hai fatto un punto, nelle seconde 8 ne hai fatti sette".

LONGO E CAMPAGNA ACQUISTI - "La decisione di mandare Longo è perché esiste una incompatibilità ambientale tra la sua presenza ed i tifosi: non possiamo non tenere in considerazione alcuni fattori. Voglio ricordare che l'inizio della stagione è stato condizionato anche dalla vicenda del Palermo (il ricorso al Tar per i fatti avvenuti nella finale playoff, ndr) che ci ha tenuto impegnata fino al secondo grado di giudizio. Poi abbiamo iniziato il ritiro l’8 luglio ed abbiamo potuto iniziare la campagna acquisti. E, lasciatemelo dire, Frosinone non è una piazza dove tutti i giocatori vogliono venire. Ed è giusto che sia così: abbiamo fatto un anno di Serie A, poi siamo retrocessi e abbiamo riconquistato la promozione lo scorso anno. Certe cose devi guadagnartele… Ed è importante acquistare giocatori che abbiano voglia di mettersi alla prova qui. Io dico che abbiamo preso il meglio di quello che potevamo prendere".

ADDIO LONGO - "In vista del prossimo trittico di partite ho pensando di ravvivare la fiamma della squadra. In una situazione del genere il primo a mettersi in discussione è proprio il presidente, poi è chiaro che si debbano mettere in discussione anche tutti gli altri".

