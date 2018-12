Calciomercato Torino, Piazon a gennaio si può fare

CALCIOMERCATO TORINO PIAZON CHELSEA / Lucas Piazon vuole lasciare il Chelsea. Il brasiliano classe 1994 è ai margini della rosa dei Blues non trovando spazio con Sarri pur essendo apprezzato dal tecnico e, come scrive 'Tuttosport', ha comunicato al club di voler andare altrove per poter giocare e rilanciarsi. Non più in prestito semestrale o annuale, ma in maniera definitiva.

Ilè pronto ad approfittarne, il dssta acquisendo informazioni e potrebbe anche proporre al Chelsea un'operazione concatenata al riscatto di Ola, cercando di ottenere uno sconto complessivo: il cartellino di Piazon vale, il riscatto di Aina 10. Per convincere i londinesi, si potrebbe inserire anche una clausola che destini il 40-50% della rivendita futura del giocatore proprio al Chelsea.