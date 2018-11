JUVENTUS MILAN CRISTIANO RONALDO / Giorni di relax per Cristiano Ronaldo vista la pausa delle Nazionali, con Allegri che ha fissato a giovedì il ritorno alla Continassa per i non convocati dalle rispettive selezioni. Il fuoriclasse della Juventus ne ha approfittato lunedì per un blitz a Londra, dove in serata ha assistito anche al match delle ATP Finals di tennis alla 'O2 Arena' tra il numero uno mondo Novak Djokovic e John Isner.

E' ancora viva però nei pensieri di 'CR7' la vittoria di domenica contro ile il sigillo del 2-0 che ha spezzato il tabù 'San Siro' per l'ex Real Madrid. Ronaldo ha postato nel tardo pomeriggio di oggi una foto dell'esultanza dopo il gol a Donnarumma, corredata dall'emoticon del pallone. Tantissimi ovviamente i tifosi bianconeri che hanno osannato nei commenti il loro beniamino, con il post del Pallone d'Oro che in poco più di due ore ha già raccolto oltre tre milioni di likes.