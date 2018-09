DIRETTA LAZIO APOLLON EUROPA LEAGUE / Dopo le due vittorie consecutive per 1-0 in campionato, la Lazio cerca il tris in Europa League contro l'Apollon (ore 18.55).

Contro l'avversaria più abbordabile del Gruppo H, i biancocelesti non possono permettersi passi falsi anche perché le altre due big del girone,potrebbero togliersi punti a vicenda con un bel pareggio. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Apollon (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Juste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Papoulis, Pereyra, Schembri; Maglica. Allenatore: Sofronis Augousti.