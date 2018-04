Calciomercato Fiorentina, Semplici si candida per la panchina

CALCIOMERCATO FIORENTINA SEMPLICI/ Leonardo Semplici sogna la panchina della Fiorentina: il tecnico della Spal ha rivelato di essere un tifoso dei viola nella settimana in cui sfiderà gli uomini di Pioli in campionato.

"Crediamo alla salvezza e già da domencica contro la Fiorentina cercheremo di fare un'altra grande prestazione - ha dichiarato a 'Radio Bruno Toscana' - E' una partita particolare per me che sono tifoso viola, sarà un grande piacere essere al 'Franchi'. Io allenatore della Fiorentina un giorno? Sono ambizioso, me lo auguro".