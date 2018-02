EUROPA LEAGUE CALENDARIO NAPOLI MILAN LAZIO ATALANTA / Tre sconfitte e una vittoria. E' il bilancio delle italiane nell'andata dei sedicesimi di Europa League giocati ieri sera. Solo il Milan, vittorioso per 3 a 0 nella trasferta col Ludogorets, è riuscito a mantenere alto l'onore dei club nostrani, alcuni dei quali, vedendo anche le formazioni mandate in campo, sembrano aver 'snobbato' la competizione europea. Il Napoli, infatti, in un 'San Paolo' semideserto (poco più di 14mila tifosi presenti), dopo esser passato in vantaggio sul Lipsia con la 'riserva' Ounas, ha rimediato una brutta sconfitta per 3 a 1 che riduce di molto le speranze di accedere agli ottavi. La Lazio, invece, nonostante le numerose occasioni create, è stata battuta di misura dallo Steaua Bucarest. Una bella figura l'ha fatta invece l'Atalanta, impegnata nella difficile trasferta di Dortmund: la doppietta di Ilicic non ha evitato la sconfitta (3 a 2 il risultato finale) ma lascia uno spiraglio in vista del ritorno. Calciomercato.it ha fatto il punto sulla competizione: i dettagli sul calendario dell'Europa League e le partite di Napoli, Milan, Lazio e Atalanta.

Europa League, il 22 febbraio gare di ritorno

Sconfitta per 3 a 1 in casa, la squadra italiana con maggiori rischi di eliminazione è quella di Maurizio Sarri. Nel match di ritorno che si disputerà giovedì prossimo al 'Zentralstadion', infatti, per accedere agli ottavi, il Napoli dovrà vincere con tre reti di scarto sul Lipsia: un eventuale 2 a 0 non basterebbe considerando il calcolo delle reti segnate fuori casa.

L'ultima trasferta dicontro una compagine tedesca, giocata nel 2015 conin panchina, vide gli azzurri vittoriosi per 4 a 1 sul Wolfsburg, risultato che li qualificherebbe contro il Lipsia.

Il Milan di Gennaro Gattuso, lanciato da un ottimo Cutrone, ha invece già ipotecato il passaggio del turno col Ludogorets, considerando che al ritorno solo una clamorosa debacle lo eliminerebbe dal torneo (una sconfitta per 4 a 1 a 'San Siro', per esempio). I rossoneri stanno dimostrando di tenere molto alla competizione europea, come mostrano i tanti titolari mandati in campo ieri sera e il primo posto ottenuto nel 'Gruppo D'.

Lazio e Atalanta, infine, saranno costrette a vincere nelle gare che si disputeranno in Italia contro Steaua Bucarest e Borussia Dortmund. Allo stadio 'Olimpico' di Roma, agli uomini di Simone Inzaghi servirà una vittoria con due gol di scarto, mentre l'1 a 0 li porterebbe soltanto ai supplementari: bisognerà quindi migliorare di molto la precisione sotto porta, calcolando i molteplici errori commessi ieri sera. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, invece, eliminerebero i tedeschi anche vincendo di misura: 1 a 0 o 2 a 1 sarebbero risultati positivi, mentre il 3 a 2 prolungherebbe la sfida ai supplementari. La partita non verrà giocata a Bergamo ma, così come avvenuto nella fase a gironi, avrà luogo a Reggio Emilia, nello stadio 'Città del Tricolore' del Sassuolo.

Europa League, il calendario fino alla finale

Archiviate le gare di andata, i ritorni dei sedicesimi di Europa League si disputeranno tra il 21 e il 22 febbraio. Si partirà mercoledì sera con CSKA-Stella Rossa (gara di andata chiusa sullo 0-0), mentre le restanti squadre giocheranno il giorno seguente. Venerdì 23 a Nyon ci sarà il sorteggio delle partite degli ottavi di finale, che si disputeranno l'otto e il quindici marzo. Aprile sarà poi un mese molto intenso per la competizione: l'andata dei quarti di finale (sorteggiati il 16 marzo) si giocherà il 5, mentre la settimana seguente sono previste le gare di ritorno. Venerdì 13 verranno sorteggiati gli incontri delle semifinali, che avranno luogo tra il 26 aprile (l'andata) e il 3 maggio (il ritorno). La finalissima si disputerà alle 20.45 di mercoledì 16 maggio allo 'Stade des Lumières' di Lione.