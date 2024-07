DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Chiesa a Lukaku: gli aggiornamenti del 22 luglio

Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo: tutti gli aggiornamenti di lunedì 22 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Procede il mese di luglio, con i ritiri precampionato entrati nel vivo, le prime amichevoli, il prosieguo delle trattative e dei rumours di calciomercato in vista della stagione 2024-2025, ufficialmente al via tra meno di un mese.

La Juventus a caccia di un nuovo difensore dopo l’arrivo di Cabal: Giuntoli stringe i tempi per Todibo, settimana decisiva per il francese del Nizza. Anche il Milan è pronto a rinforzarsi in difesa e accelera per Pavlovic dal Salisburgo. Per l’Inter le idee Renan (Zenit) e Andrea Carboni (dal Monza), mentre l’ex nerazzurro Lukaku rimane il chiodo fisso di Conte per l’attacco del Napoli. La Roma invece insiste per Soulé e presto potrebbe formulare una nuova offerta per strappare il sì della Juve per il gioiello argentino. Chiesa rientra domani alla Continassa: spunta la pista Tottenham per il numero 7 bianconero. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato di lunedì 22 luglio.

LIVE