Donnarumma cambia squadra: affare choc col PSG

Donnarumma è legato al Paris Saint-Germain da un contratto di circa 12 milioni a stagione che scade a giugno del 2026

A sorpresa ‘Gigio’ Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e la Ligue 1 in questo calciomercato estivo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni il portiere dei parigini e della Nazionale italiana è finito nel mirino di un’altra big europea.

Parliamo del Manchester City allenato da Pep Guardiola. Per Ben Jacobs di ‘Givemesports’, il classe ’99 ex Milan è stato sondato dai ‘Citizens’ come possibile sostituto immediato di Ederson. Il brasiliano potrebbe finire in Arabia, non all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che ha appena preso il connazionale Bento seguito a lungo dall’Inter, bensì all’Al-Ittihad di Karim Benzema.

Ci sarebbe già in corso una trattativa tra Ederson e la società saudita, con il City che però fin qui ha sempre sparato alto per il suo estremo difensore. Ovvero 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dall’Al-Nassr, il quale non a caso ha virato su altri portieri. Da Szczesny, che tuttavia non ha mostrato grande entusiasmo per la destinazione, fino a Bento ufficializzato pochi giorni fa. Con l’Athletico Paranaense l’operazione si è chiusa sui 18 milioni di euro.

Donnarumma sta bene a Parigi e di recente ha discusso di un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, ma non disdegnerebbe certo un’eventuale esperienza in quello che è il campionato più importante al mondo, la Premier League, e nella squadra forse più forte che c’è in circolazione assieme ovviamente al Real Madrid.

Donnarumma, 6 titoli al PSG dal 2021 ad oggi: due volte il miglior portiere della Ligue 1

Donnarumma è approdato al PSG nell’estate 2021, dopo aver trionfato all’Europeo con l’Italia venendo premiato come miglior calciatore del torneo. E da svincolato, perché il 30 giugno era scaduto il contratto che lo legava al Milan.

In tre stagioni ha disputato 114 partite e vinto 6 titoli: 3 campionati, 1 coppa di Francia e 2 Supercoppe nazionali. Nel 2021/2022 e quest’anno ha vinto anche il premio di miglior portiere della Ligue 1.