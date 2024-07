Tare: “Pavlovic grande colpo, ma non ha superato le visite. Ecco la sorpresa della Serie A”

Lunga intervista rilasciata da Igli Tare, che ad oggi è senza squadra. L’ex direttore sportivo della Lazio ha parlato di mercato e non solo

Tanti gli argomento trattati, impossibile non accennare al suo futuro: “Quando torno? È una bella domanda. Non lo so, la voglia non manca ma non voglio affrettare niente”, ha affermato.

Pavlovic, vicino al Milan, fu ad un passo dalla Lazio: “Avevamo già trovato l’accordo ma purtroppo non ha passato le visite mediche – afferma Tare -. Lo conosco bene, gioca sia nella difesa a 3 che a 4. Ha uno stile di gioco offensivo, un piede educato e tanti gol sui calci piazzati. I rossoneri farebbero un grande colpo”.

Guardando ai colpi già messi a segno, Tare sceglie il suo preferito: “Penso che Thuram sarà la sorpresa della prossima Serie A. Sono sorpreso che nessun’altra big abbia pensato a lui. Faccio i complimenti alla Juventus. Meglio di Rabiot? Adrien ha avuto una grande carriera ma Khephren ha tantissime qualità”.

Calciomercato Juve, Tare: “Chiesa? Così meglio separarsi”

Igli Tare dice la sua anche su uno dei calciatori più chiacchierati del momento, quel Federico Chiesa, del quale non si conosce il futuro. Ha un contratto in scadenza nel 2025 e i bianconeri rischiano di perderlo a zero:

“È tra i migliori in circolazione ma dipende dai piani della Juve. Giocatori con una gamba come quella di Chiesa non sono semplici da trovare ma se non fa parte dei piani del club, meglio separarsi e fare cassa”. Sostituire Chiesa, però, non sarebbe facile: “Giocatori del livello della Juve ce ne sono pochi. Tra Sancho e Adeyemi, preferisco l’inglese”.