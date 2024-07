Irrompe il PSG: adesso si fa durissima per la Juventus

Strada tutta in salita per la Juventus: entra in scena il Paris Saint-Germain per il pupillo di Giuntoli. Pista che si complica per il club bianconero

Non è un mistero il debole di Cristiano Giuntoli per Jadon Sancho, che rimane in cima alla lista dei desideri della Juventus per il reparto d’attacco di Thiago Motta.

Nonostante le parole di stima di ten Hag, l’esterno offensivo inglese sembra comunque destinato a fare le valigie e lasciare nuovamente il Manchester United. Sancho nell’ultima stagione si è rilanciato con la maglia del Borussia Dortmund, dopo una prima parte di campionato da separato in casa con i ‘Red Devils’. La Juve aveva già sondato il classe 2000 a gennaio e ha riallacciato i contatti nelle scorse settimane per capire i margini di manovra per un eventuale sbarco del giocatore alla corte di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, pericolo PSG nella corsa a Sancho

Trattativa al momento difficile e complicata per la Juventus, che punta a un’operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Formula che fa storcere il naso però al Manchester United, che per cedere Sancho vorrebbe questa volta monetizzare una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Richiesta al momento fuori portata per la ‘Vecchia Signora’ che ha altre priorità sul mercato come Koopmeiners e Todibo. Inoltre nella corsa al gioiello inglese irrompe anche il Paris Saint-Germain, che deve rinnovare l’attacco di Luis Enrique dopo l’addio di Mbappe. Stando al portale ‘Footmercato.net’ la trattativa tra Manchester United e PSG sarebbe ben avviata, con il Ds dei parigini Campos deciso a chiudere l’operazione per portare Sancho sotto la Tour Eiffel. Inoltre tra le due società c’è in ballo anche Ugarte, che ha poco spazio a Parigi ed è corteggiato dai ‘Red Devils’ per la mediana di ten Hag.