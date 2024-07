Formula creativa, scambio e doppio addio: la Juventus dimentica Calafiori

Giuntoli non si ferma sul mercato ed è pronto ad assicurare almeno altri tre colpi a Thiago Motta per la nuova Juventus

La Juventus è in ritiro in Germania, ma l’opera sul mercato avviata nelle scorse settimane da Cristiano Giuntoli non si ferma in vista della prossima stagione.

Già quattro colpi a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta e non finisce certamente qui visto che il capo dell’area sportiva della Continassa ha promesso almeno altri tre innesti – uno per ruolo – all’ex mister del Bologna. Ne servirà certamente un altro in difesa nonostante il fresco annuncio per Cabal e in questo scenario Jean-Claire Todibo resta il prescelto della Juventus per rinforzare adeguatamente il settore arretrato di Thiago Motta. La ‘vecchia Signora’ si avvicina a un’intesa di massima con il Nizza per il francese ex Barcellona e questa settimana potrebbe essere decisiva per lo sbarco del giocatore a Torino.

Calciomercato Juventus, Todibo è il prescelto: Huijsen e Nonge sbloccano l’affare

Giuntoli ha individuato in Todibo il profilo ideale per la difesa di Thiago Motta, dopo che è sfumato Calafiori (pupillo dell’allenatore italo-brasiliano) ormai diretto in Premier League con la maglia dell’Arsenal.

La Juve fa leva sulla volontà del difensore classe ’99 di sposare il progetto bianconero, con l’ex Barcellona che ha rifiutato di recente la corte del West Ham. Todibo ha un accordo di massima per un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro più bonus con Giuntoli, che adesso cerca la fumata bianca dal Nizza. La ‘Vecchia Signora’ vuole chiudere attraverso una formula creativa per non appesantire troppo le casse e punta a un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato nel 2025. Operazione complessiva da 35 milioni e con il possibile inserimento nell’affare del baby Nonge per abbassare la parte cash.

Fondamentale sarà inoltre la cessione di Huijsen, come Nonge non convocato per il ritiro in Germania. La Juve punta a incassare intorno ai 25 milioni di euro dal difensore con passaporto spagnolo che è corteggiato soprattutto da Stoccarda, Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain.