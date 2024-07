Tante richieste per Brekalo: anche una dal Palermo | ESCLUSIVO

Brekalo è tornato alla Fiorentina dopo il prestito all’Hajduk e ha anche cambiato agente: ora è seguito dalla Bola di Ismet Dizdarevic

È appena tornato alla Fiorentina dopo il prestito all’Hajduk Spalato, ma la valigia di Josip Brekalo resta aperta perché molto probabilmente andrà via di nuovo. Stavolta, magari, a titolo definitivo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, sono già tante le richieste arrivate per il cartellino dell’esterno croato. Tra queste c’è anche quella del Palermo.

I rosanero sono sì in cadetteria, ma hanno la possibilità di offrirgli un progetto sportivo ed economico molto importante. Vedremo se il Palermo riuscirà a conquistare il gradimento del classe ’98, a cui sono interessati club di Serie A e che ha ufficialmente cambiato di nuovo agente.

Adesso il nazionale croato (35 presenze con la Croazia) è rappresentato dall’agenzia ‘Bola Sports Group’ di Ismet Dizdarevic.

Il suo nuovo entourage è già al lavoro per il futuro di Brekalo, preso dalla Fiorentina nel gennaio 2023 dopo che era tornato al Wolfsburg al termine della felice esperienza al Torino. Mancò l’accordo sul riscatto e aveva voglia di giocare la Champions, così lasciò i granata dopo una sola stagione ad ottimi livelli in cui aveva realizzato 7 gol.