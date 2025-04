Napoli, De Laurentiis tuona contro Giuntoli: “Mai alla Juventus”

Schermaglie di mercato tra il Napoli e il club bianconero sulla questione bomber: in ballo cifre super mentre spunta la frase di ADL

Sarà un’estate in cui gli attaccanti avranno un ruolo importante sul mercato. Tante big della Serie A andranno a caccia in primis dell’attaccante titolare, del bomber principe da 20 gol, o magari di un centravanti da affiancare a quelo principale per integrare il reparto, magari capace di andare in doppia cifra. L’Inter, ad esempio, con i saluti di Correa e Arnautovic punta un nome di livello e anche di prospettiva. Un po’ come sarebbe Jonathan David, su cui la concorrenza resta comunque importante. Il Milan ha già Gimenez, ma in caso non venga confermato Abraham un altro arriverà.

Ci sono poi Juventus e Napoli, che invece cercano quello che appunto dovrà essere il riferimento principale. Il classico bomber che ti fa vincere partite e magari pure campionati, che fa la differenza con i suoi numeri. Lukaku da una parte, Vlahovic e Kolo Muani dall’altra, non stanno offrendo numeri esaltanti per diversi motivi e per questo le attenzioni si sposteranno proprio lì. I bianconeri dovranno cedere prima il serbo e non sarà comunque semplice con un solo anno di contratto rimasto. Come detto spesso, il sogno di Giuntoli resta Victor Osimhen, portato da lui al Maradona e suo pallino permanente. Il nigeriano tornerà in azzurro dal prestito al Galatasaray, ma trattare con De Laurentiis sarà una vera e propria impresa. Soprattutto se dovesse rivelarsi vera l’indiscrezione sulla frase ‘rabbiosa’ del patron azzurro verso la Juve.

Giuntoli sogna Osimhen, De Laurentiis si vendica: “Conte? Mercato da 200 milioni per restare”

Su Osimhen c’è sempre la clausola rescissoria da 75 milioni, cifra ragionevole considerando l’importanza del calciatore che sta facendo sfracelli in Turchia. Ma questa opzione è valida solamente per l’estero, per cui magari lo stesso Galatasaray se volesse provare a trattenerlo o il PSG o ancora la Premier League che resta la destinazione più probabile. Per cui la Juventus, Giuntoli, dovrebbe sedersi a un tavolo con il suo ex datore di lavoro, Aurelio De Laurentiis. Non il massimo. Per le eventuali ruggini tra i due e chiaramente per quelle tra le due società.

Non a caso, secondo il giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ Valter De Maggio, il messaggio di ADL è stato chiarissimo: “Giuntoli vuole Osimhen ed è arrivato l’imperativo di De Laurentiis che ha detto “alla Juve mai!”. Per cui la Juve s’è stizzita ed è andata sull’obiettivo del Napoli che è Hojlund. Conte vuole fare un mercato da 200 milioni, i primi 100 andrebbero spesi per un centravanti ed un esterno d’attacco, i restanti 100 servono per altri sei nomi”. Insomma, il patron dei partenopei non ha intenzione di cedere il bomber dello scudetto ai rivali di sempre, come accaduto invece con Higuain (ma c’era la clausola). Conte osserverà, resterà, ma con un mercato ancora più faraonico. Duecento milioni per otto giocatori. Uno di questi può essere Hojlund, che piace al Napoli, su cui anche un po’ per ripicca (ma l’interesse di Giuntoli per il danese è datato) è piombata anche la Juve.