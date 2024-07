La Premier chiama e il Milan fa cassa: lui e Thiaw portano 50 milioni

Il calciomercato del Milan si sta muovendo non solo in entrata, ma anche in uscita. Ecco il punto della situazione

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha voglia di chiudere nuovi affari dopo aver messo le mani su Alvaro Morata. La punta centrale, che potesse prendere il posto di Olivier Giroud era chiaramente la priorità , ma ora servono rinforzi negli altri ruoli.

Come è noto da settimane, il Diavolo ha deciso di acquistare anche un centrale di difesa e il classico mediano, che in rosa manca dopo gli addii di Kessie e Tonali. Così il Milan ha deciso di accelerare per Pavlovic e Fofana. In questi giorni capiremo se si può arrivare a dama sia con il Salisburgo che con il Monaco: entrambi i calciatori hanno scelto di sposare il progetto rossonero, ma serve l’accordo con i due club. Con gli austriaci la fumata bianca è davvero vicina, per una cifra sui 20 milioni di euro. I francesi, invece, stanno tirando la corda, sfruttando anche l’inserimento di Atletico Madrid e Manchester United.

Il calciomercato del Diavolo potrebbe prevedere l’acquisto anche di un nuovo centravanti, con Fullkrug in pole, oltre a quello di un altro centrocampista (Samardzic) e di un terzino destro (Emerson Royal). Per questi ultimi due colpi bisognerà però che qualcuno faccia le valigie.

Calciomercato Milan, via dal Diavolo: non solo Thiaw

Il calciomercato in uscita si sta lentamente muovendo. Simic (verso l’Anderlecht) e Romero (verso l’Alaves) hanno già fatto le valigie e ben presto potrebbe farle Alexis Saelemaekers che ha tanto mercato in Inghilterra. Il belga interessa a Leicester, Fulham, West Ham e Nottingham e il Milan lo valuta sui 20 milioni di euro. Il Diavolo poi dovrà piazzare anche Divock Origi e Ballo-Toure, oltre a Colombo, che è diretto verso l’Empoli.

I soldi importanti però potrebbero arrivare da altre partenze. Non è un segreto che Ismael Bennacer può trasferirsi in Arabia Saudita, per i soldi della clausola rescissoria (50 milioni di euro) o per qualcosa meno. Allo stesso tempo può salutare anche Malick Thiaw. Il centrale tedesco, valutato sui 30/35 milioni di euro, è finito nel mirino del Newcastle. I Magpies hanno inserito il nome dell’ex Schalke 04 sul proprio taccuino al pari di altri centrali. Ad oggi il club inglese non ha ancora presentato un’offerta al Diavolo, ma il prezzo è ben noto e dopo giorni di riflessioni potrebbe essere arrivato il momento di farsi avanti. Cessione in vista, infine, anche per Daniel Maldini, destinato a far ritorno al Monza.