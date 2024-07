Mourinho lo esclude dalla lista Uefa: Under proposto a tre club di Serie A | ESCLUSIVO

Escluso da Mourinho per i preliminari di Champions League, Cengiz Under potrebbe fare ritorno in Serie A: il Fenerbahce lo ha proposto a tre club

Mancano meno di due mesi all’esordio della nuova Champions League. Il format aggiornato prevede otto partite invece di sei e una classifica unica senza più retrocessioni in Europa League. Intanto sono iniziati i turni preliminari.

Dopo il primo turno con squadre di terza fascia, da domani si entra un po’ più nel vivo con match interessanti. Spicca soprattutto l’esordio del Fenerbahce di José Mourinho, che parte favorito contro gli svizzeri del Lugano: chi passa il turno, però, dovrai poi vedersela con i francesi dei Lille. Intanto il tecnico portoghese ha iniziato a fare le prime importanti scelte con la consegna della lista Uefa. Le sorprese non sono mancate, in particolare l’esclusione del fantasista turco Cengiz Under, per il quale il club di Istanbul sta cercando acquirenti. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, oltre che in Ligue 1 e nella Super Lig, l’ex romanista è stato offerto anche a tre società di Serie A: il Napoli (che però in quel ruolo eventualmente preferirebbe Kulusevski), la Fiorentina ed il Bologna. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma il Fenerbahce potrebbe concedere uno sconto per favorire la cessione di Under.